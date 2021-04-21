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Avrupa Süper Ligi krizi sonrası karar verildi! Hepsi men edilecek

Avrupa Süper Ligi'nin 12 önemli kulüp tarafından kurulduğunun açıklanması futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. UEFA ve FIFA başta olmak üzere yerel liglerin federasyonları, birçok teknik adam ve futbolcular bu girişime tepki koydu. Bu gelişmelerin ardından UEFA ve FIFA'nın takınacağı durum merak konusu olurken UEFA yönetim kurulu üyesi Avrupa Süper Ligi adımını atan takımlarla ilgili alınacak kararı duyurdu. İşte Avrupa'daki futbol krizi sonrası yaşanan son gelişmeler.

Spor / 21 Nisan 2021 Çarşamba 11:57
Avrupa Süper Ligi krizi sonrası karar verildi! Hepsi men edilecek

Avrupa Süper Ligi projesi yaşanan tartışmalar ve bazı takımların ligden çekilmesi sonrası askıya alındı ve şimdi gözler UEFA'ya çevrildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklayan 12 takıma sert sözlerle yüklenmişti.

INFANTINO: SEÇİMLERİNİN SONUÇLARIYLA YAŞARLAR
FIFA Başkanı Gianni Infantino da konuyla ilgili açıklamada bulundu ve bu girişimi şiddetle kınadıklarını belirtti.

Bazı kulüplerin kısa vadeli finansal kazançların peşinde olduğunu belirten Infantino, 'İnsanların çok dikkatli düşünmesi gerekiyor. Düşünmeleri ve sorumluluk almaları gerekiyor. Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir. Seçimlerinden de onlar sorumludur. Somut olarak bu ya içeride ya da dışarıda olduğunuz anlamına gelir. Yarı içeride, yarı dışarıda olamazsınız' dedi.

Avrupa Süper Ligi'ne katılacaklarını açıklayan ve aynı zamanda yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde devam eden 3 takımla ilgili turnuvadan men iddiası gündeme geldi.

Avrupa Süper Ligi projesi yaşanan tartışmalar ve bazı takımların ligden çekilmesi sonrası askıya alındı ve şimdi gözler UEFA'ya çevrildi.

'3 TAKIMIN MEN EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ'
UEFA yönetim kurulu üyesi Jesper Moller'den bomba bir açıklama geldi. Moller, Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdıran Avrupa Süper Ligi üyesi 3 takım Real Madrid, Manchester City ve Chelsea'nin turnuvadan men edilmesini beklediğini belirtti.

Danimarka kanalı DR'ye konuşan ve Reuters'in servis ettiği habere göre Moller; rakiplerini eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Real Madrid, Chelsea ve City için men kararının çıkmasını beklediğini ifade etti.

Kararın cuma günü çıkmasını beklediğini ifade eden Moller, 'Kulüplerin gitmesi lazım. Bunun Cuma günü olmasını bekliyorum. Daha sonra bu sezonun Şampiyonlar Ligi'ni nasıl bitireceğimiz yönünde bir çözüm bulmamız gerekecek' dedi.


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