Beyaz Gazete Ana Sayfa

UEFA duyurdu: 55 ülke...!!!

UEFA'ya üye 55 ülke, Avrupa Süper Ligi'ni kınayan bildirinin altına imza attı. UEFA, konuyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Spor / 20 Nisan 2021 Salı 18:40
UEFA duyurdu: 55 ülke...!!!

İsviçre'nin Montrö kentinde düzenlenen 45. UEFA Olağan Kongresi, yapılan seçimlerin ardından sona erdi.

Kongreye katılan UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonunun oy birliğiyle; İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimi kınayan bildiri, kabul edildi.

Bildiride, "UEFA Kongresi, 'Süper Lig' adıyla anılan oluşumun tamamen karşısında yer almaktadır. Bu oluşum; birleştirici, saydam, destekleyici, prensipli ve spora değer katan Avrupa geleneklerini çiğnemektedir. UEFA ve üye federasyonlar, oyunda gelişimi ve devamlılığı sağlamak için açık turnuvalar, birlik ve gelirin dağılımına önem veren bugünkü Avrupa modeline inançlarını sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

Girişime katılan kulüpleri "komploculukla" suçlayan bildiride, "Bu kulüpler, bugünkü statülerine, ayrımcı politikalarla değil, içinde büyük, orta ölçekli ve küçük kulüpleri barındıran dinamik Avrupa sistemiyle geldiğini unutmamalıdır. Tüm paydaşların katılımıyla bu başarı sağlanmıştır. Bu kulüpler, kendilerini 'ayrı' görerek Avrupa değerlerine hakaret etmektedir ve herkesin katkısının olduğu mirasa, tek başlarına sahip çıkmak istemektedirler." değerlendirmesi yapıldı.

Bildiriye, kongreye katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, tam destek verdiklerini açıkladı.

Kongrede söz alan Infantino, "FIFA, Süper Lig'in kurulmasını şiddetle onaylamıyor. Bu girişim, bugünkü kurumlardan, ulusal liglerden, UEFA ve FIFA'dan kopan, futbol sisteminin içinde yer almayan bir sistemdir. FIFA bu girişime tamamen karşıdır ve UEFA'ya tam destek verecektir." ifadelerini kullandı.

Bu girişimin ciddi sonuçları olacağını vurgulayan Infantino, "Bazıları ayrılmak isterse, bunun sonuçlarına da katlanacak. Bu 12 kulüp, yapacağı seçimin sorumluluğunu üstlenecek." şeklinde konuştu.

IOC Başkanı Thomas Bach ise Avrupa Süper Ligi'nin, kıta genelindeki Spor modeline tehdit unsuru oluşturduğunu belirterek, "Spor modeli tehdit altında çünkü spor organizasyonlarının sosyal görevi, sadece kar amaçlayan bu ticari yatırımcılar ve tedarikçilerin tekelinde kaybolabilir. Her şeye ticari açıdan bakılırsa, sporun toplum üzerindeki etkisini sadece ekonomik kurallar belirler. Böylece sporun sosyal misyonu yok olur." şeklinde görüş belirtti.

Verilen destekten memnuniyet duyduğunu vurgulayan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise "Bugün herkes, değerlere sahip çıktığını gösterdi. Birlikte ayağa kalkarsak, yenilmez oluruz. Ne olursa olsun, futbol insanlara zevk vermeye ve duygusallık katmaya devam edecek. Futbol bencillik değil, tutkudur." diye konuştu.

İngiltereİspanyaİsviçreİtalya

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

VENÜS BOĞA BURCUNDA!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement