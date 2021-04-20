Beşiktaş fırsat tepti!

Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor evinde lider Beşiktaş'ı ağırladı.



Şampiyonluk mücadelesinde öenmli bir maça çıkan Beşiktaş, maçta istediğini alamadı.



Maçın büyük bir bölümü temposuz devam ederken, Beşiktaş'ta ilk yarının sonlarına doğru sakatlıktan dönen Aboubakar, sakatlığı sebebiyle yerini N'Koudou'ya bıraktı.



MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI



Pozisyon açısından kısır geçen maçta gol sesi çıkmadı ve 0-0 berabere bitti.



Bu skorla Beşiktaş puanını 72'ye yükseltirken, Sivvasspor da 51 puana yükseldi.



