O maçın hakemi değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce Fırat Aydınus'ın yöneteceği açıklanan Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Hatayspor - Galatasaray maçına Abdulkadir Bitigen'i atadı. Fırat Aydınus, 2.5 yıl aradan sonra bir Galatasaray maçına verilmişti.



FIRAT AYDINUS KORONAVİRÜSE YAKALANDI



Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçına Covid-19 testi pozitif çıkan Fırat Aydınus'un yerine Abdulkadir Bitigen atanmıştır." ifadelerine yer verildi.



Ayrıca TFF'den yapılan açıklamada 2 Üst Klasman hakemin koronavirüsüne yakalandığı belirtildi.



Yapılan açıklamada, "İki Üst Klasman hakemimiz ile bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 31.03.2021 Çarşamba ve 01.04.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır" denildi.