Beyaz Gazete Ana Sayfa

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi’nde format değişti!

İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Seri A Liglerinde mücadele eden 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığını bildirmesi futbol dünyasında deprem etkisi yarattı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından UEFA, 2024/25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi’nin 36 takımla oynanacağını açıkladı.

Spor / 19 Nisan 2021 Pazartesi 18:18
UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi’nde format değişti!

UEFA, pazartesi günü yaptığı UEFA İcra Komitesi toplantısında aldığı yeni kararları duyurdu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, alınan kararlar ile birlikte her takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini canlı tutabileceğini, herkes için refah ve büyüme sağlayacağını ifade etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATI

2024/2025 sezonu ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısı 32'den 36'ya yükselecek. Yapılan değişikliklerde en göze çarpan nokta ise geleneksel grup aşamasından tek bir lig statüsüne geçilecek olması. Bununla birlikte her takım 5'i içeride 5'i de deplasmanda olmak üzere toplamda 10 farklı takıma karşı 10 maç oynayarak lig aşamasını tamamlayacak.

10 maç sonunda topladığı puanlar ile ilk 8 sırada yer alan takımlar direkt olarak son 16'ya yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan takımlar ise iki maçlı bir play-off sistemi oynayarak son 16'ya yükselmek için mücadele edecek.

Ayrıca benzer sistem UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Lig maçı, UEFA Konferans Ligi'nde de 6 Lig maçı olarak uygulanacak. Ayrıca bu iki organizasyon da 36 takıma yükseltilebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giden yoldaki ön eleme etabının takımların ligdeki performansları ile doğru orantılı şekilde ise devam edeceğini vurguladı. Ayrıca organizasyonun maçlarının hafta arasında oynanmaya devam edeceği bildirildi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

VENÜS BOĞA BURCUNDA!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement