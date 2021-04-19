Futbolda yeni kriz! Devlet resti çekti!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi projesinin bütün spor organizasyonlarının değeri olan 'katılımcılık' ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum." dedi.





