Futbol krizinin ardından da ABD çıktı!

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Avrupa'nın en büyük 12 futbol kulübünün deyim yerindeyse gemileri yakarak kurduğu Avrupa Süper Ligi'ni 6 milyar dolar ile finanse edeceğini açıkladı.



Reuters'ın haberine göre, JP Morgan'ın bir sözcüsü iddiayı e-posta yoluyla teyit etti.



Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü Avrupa Süper Ligi'nin kurulması konusunda anlaşmaya vardı.



İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyuruldu.



BAŞA REAL MADRİD BAŞKANI GETİRİLDİ



Avrupa Süper Ligi'nin Başkanlığı'na ise, Real Madrid Başkanı Florentino Perez getirildi.



UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak Süper Lig projesine karşı çıkmıştı. Gözler bugün yapılacak UEFA İcra Kurulu toplantısına çevrildi.



Öte yandan Türk Kulüpler Birliği Vakfı da kurulması planlanan "Avrupa Süper Ligi"nin Avrupa futbolunun birliğine darbe vuracağını savunarak, UEFA'ya destek verdi.



JP MORGAN BANKASI



JPMorgan Chase & Co., merkezi New York'ta bulunan Amerikan yatırım bankası ve finansal hizmetler holding şirketidir. JPMorgan Chase, S&P Global tarafından ABD'nin en büyük bankasıdır ve toplam varlığı 2.687 trilyon dolardır. Aynı zamanda piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli dokuzuncu bankasıdır.