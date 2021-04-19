Avrupa'nın 12 dev kulübünden radikal karar: Kendi liglerini kuruyorlar

Avrupa futbolunda 'Süper Lig' çatlağı yaşanıyor.



İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyuruldu.





Açıklamada, en kısa sürede başlaması planlanan Avrupa Süper Ligi'ne 3 takımın daha katılmasının beklendiği belirtildi.



"Galatasaray davet edilebilir"



Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain kulüpleri Avrupa Süper Ligi'nde olmayacaklarını açıklarken, davet edilmesi planlanan 3 takımla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.



İngiliz basınına yansıyan haberlerde; Türkiye'den Galatasaray'ın da yeni organizasyona davet edilebileceği bildirildi.



Galatasaray dışında Avrupa Süper Ligi'nde olması düşünülen diğer takımlar arasında Ajax, Kızılyıldız ve Celtic kulüplerinin isimleri yer aldı.



Türkiye Kulüpler Birliği, Avrupa Süper Ligi'ne karşı



Türkiye Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada "Avrupa Süper Ligi, Avrupa futbolunun bütünlüğüne düzeltilemez bir darbe vuracaktır. Kulüpler Birliği, futbolun ruhunu yerle bir edecek bu talihsiz fikre karşı UEFA ve paydaşlarının yanındadır" denildi.



