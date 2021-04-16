Olimpiyatlar iptal edilecek mi?

Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri Nikai Toşihiro Perşembe günü bir açıklama yaparak, Kovid-19 pandemisinde durum kötüleşmeye devam ederse, bu yaz yapılacak Tokyo Olimpiyatları'nı iptal etmenin bir seçenek olabileceğini söyledi.



Kyodo Haber Ajansı'na göre, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide liderliğindeki iktidar partisinin iki numaralı ismi olan Nikai, bir televizyon programına yaptığı konuşmada, koronavirüsün yayılmasının organizatörleri etkinliği gerçekleştirmenin güç olacağını düşünmeye itmesi durumunda Olimpiyat Oyunları'nın iptalinin söz konusu olabileceğini belirtti.