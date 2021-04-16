Beşiktaş berabere kaldı! Süper Lig'de çarşı karıştı!

Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.



Vodafone Park'ta oynanan mücadele, 90+3. dakikada Ankaragücü'nün penaltıdan bulduğu gol sonrasında 2-2 sona erdi ve Beşiktaş zirvede kayıp yaşadı.



LİDER AVANTAJI KORUYAMADI



Beşiktaş'a üstünlüğü getiren golleri 45+4. ve 52. dakikalarda Kulusic kendi kalesine yaptığı vuruşlarla kaydetti. Ankaragücü'nün gollerini ise 65. ve 90+3. dakikalarda Paintsil penaltıdan attı.



BEŞİKTAŞ PENALTI KAÇIRDI



Öte yandan Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, 5. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Korcan'ı geçemedi.



Bu sonucun ardından üst üste 2 maç sonra puan kaybeden Beşiktaş, 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 5'ye yükseltti ve 71 puanla zirvede yer aldı. 4 maçtır yenilmeyen Ankaragücü ise puanını 37 yaptı.



Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Denizlispor'u konuk edecek.



İŞTE LİDERLİK YARIŞINDA SON TABLO!





