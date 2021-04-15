Galatasaray'dan Covid-19 açıklaması!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar yaptığı açıklamada 1 oyuncunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Kulübün resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada Erkek Basketbol Takımı'nda 1 ismin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyuruldu.



Geçtiğimiz günlerde de futbol takımında Mısırlı golcü isim Mohammed'in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyurulmuştu..

