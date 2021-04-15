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Abdullah Avcı'nın tazminatı belli oldu!

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 340 bin TL fesih tazminatı ile birlikte, 520 bin 200 TL yargılama giderini ödemesi yönünde karar verdi.

Spor / 15 Nisan 2021 Perşembe 22:00
Abdullah Avcı'nın tazminatı belli oldu!

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş ile Abdullah Avcı arasındaki dava için kararını açıkladı.

Kurul, alınan karara göre Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'ya 17 milyon 340 bin TL fesih tazminatı ile birlikte, 520 bin 200 TL yargılama giderini ödemesi yönünde karar verdi.

BEŞİKTAŞ KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAYINLADI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Şirketimize bugün tebliğ edilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı'na göre, Futbol A Takımımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlılığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlılığının tespitine, dava kabulu ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

SÜREÇ TAHKİM'E TAŞINACAK

Beşiktaş, bu kararı Tahkim Kurulu'na taşıyarak yargı sürecine devam edeceğini de duyurdu.

YARIM SEZONLUK ÜCRET ALDI

2019 yılında 12 milyon lira ücretle 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı ile yollar 29 Ocak 2020'de ayrıldı. Kulüpten sadece yarım sezonluk ücretini alabildiğini belirten Avcı, 30 milyon liralık talepte bulundu.

Ancak Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Avcı, yeni kulübüyle Beşiktaş ile olan sözleşmesinin süresinin çakıştığı döneme ait aradaki farkı talep etti.

TrabzonsporBeşiktaş

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