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İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı

Ronaldo'nun yeni takımı hakkında son dakika iddiası! Juventus ile Cristiano Ronaldo arasındaki sözleşme krizi devam ediyor. Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi Serie A'da Inter'ın 12 puan gerisine düşmesi Ronaldo'nun İtalya'da kalma ihtimalini de zayıflatıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sadece dört gol atabildi. Ronaldo hakkında transfer iddiaları de peş peşe geliyor. PSG'nin ardından bir dünya devi daha Ronaldo'ya talip oldu!

Spor / 14 Nisan 2021 Çarşamba 09:43
İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı

Juventus'tan ayrılması beklenen Ronaldo hakkında son dakika iddiası! Dünya futbolunun son 10 senesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı neresi olacak? Andrea Pirlo yönetiminde bu sezon Juventus, son yılların en kötü performansını ortaya koydu. Şampiyonluk şansını zora sokan Juventus, devler liginden de elendi. Cristiano Ronaldo'nun bu sezonun ardından Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ronaldo'nun Manchester United'a dönme şansı da var.

Cristiano RonaldoRonaldo

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