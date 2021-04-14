İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı

Ronaldo'nun yeni takımı hakkında son dakika iddiası! Juventus ile Cristiano Ronaldo arasındaki sözleşme krizi devam ediyor. Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi Serie A'da Inter'ın 12 puan gerisine düşmesi Ronaldo'nun İtalya'da kalma ihtimalini de zayıflatıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sadece dört gol atabildi. Ronaldo hakkında transfer iddiaları de peş peşe geliyor. PSG'nin ardından bir dünya devi daha Ronaldo'ya talip oldu!