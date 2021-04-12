O gol sevinci maça damga vurdu!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 56'da Mert Hakan Yandaş, 71'de Enner Valencia ve 90+2'de Sinan Gümüş kaydetti. Emre Belözoğlu'nun ekibi, bu sonuçla puanını 66'ya çıkararak 70 puanlı lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer aldı.



Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın attığı golden sonra saha kenarında sarı-lacivertli futbolcular golü 'Kahve' içerek kutladı.



Süper Lig'de Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakanın 56. dakikasında sarı-lacivertliler Mert Hakan'ın golüyle 1-0 öne geçti.







Golün sevinci yedek kulübesinde teknik heyet ve futbolcularla birlikte kutlanırken daha sonra Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan saha kenarına gelerek golü kahve içme hareketiyle kutladı.