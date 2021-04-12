Fenerbahçe lider takibini sürdürdü!

Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe 3. maçında Gaziantep FK ile sahasında karşılaştı. Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, Gaziantep engelini zor da olsa aştı. Ülker Stadı'nda oynanan 90 dakika Sarı Lacivertli ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren goller; 56'da Mert Hakan Yandaş, 71'de Enner Valencia ve 90+5te Sinan Gümüş'ten geldi. Gaziantep'te 65'te Alexandru Maxim'in frikikten attığı gol ise puan için yeterli olmadı.