Fenerbahçe lider takibini sürdürdü!

Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirve yarışını sürdürdü. Lider Beşiktaş'la arasındaki 4 puan farkı koruyan Kanarya, Galatasaray'ın 4 puan önünde haftayı 2. sırada kapattı. Gaziantep ise 50 puanla 6. sırada yer aldı.
Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe 3. maçında Gaziantep FK ile sahasında karşılaştı. Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, Gaziantep engelini zor da olsa aştı. Ülker Stadı'nda oynanan 90 dakika Sarı Lacivertli ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren goller; 56'da Mert Hakan Yandaş, 71'de Enner Valencia ve 90+5te Sinan Gümüş'ten geldi. Gaziantep'te 65'te Alexandru Maxim'in frikikten attığı gol ise puan için yeterli olmadı.