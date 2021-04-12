Cenk Tosun'un son durumu belli oldu!

Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçında diz kapağından sakatlanan Cenk Tosun'un bugün ameliyat olacağı açıklandı. Golcü isim 6-8 ay arasında sahalardan uzak kalacak.



MAÇIN SON BÖLÜMÜNDE SAKATLANMIŞTI



Beşiktaş, B.B.Erzurumspor'u 4-2 yenerken Cenk Tosun'u kaybetti. Karşılaşmanın 75'inci dakikasında sakatlanan golcü oyuncunun diz kapağının çıktığı ve sezonu kapattığı öğrenildi. Ambulansla takım uçağına götürülen milli oyuncu, İstanbul'da geniş kapsamlı kontrollerden geçirilecek ve hemen tedavisine başlanacak.



Milli oyuncu geçen sezon Everton'da da dizinden uzun süren bir sakatlık yaşamış ve sezonun büyük bölümünde oynayamamıştı.