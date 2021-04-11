Beşiktaş’ta şok! Dizinden sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı!

Beşiktaş'ta Cenk Tosun dizinden sakatlık yaşadı ve acı içinde yerde kaldı. Pozisyon sonrası takım arkadaşları ve rakip oyuncular da büyük şok yaşadı. Cenk Tosun, Crystal Palace forması giyerken de çapraz bağlarından bir sakatlık yaşamış ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.



SON DAKİKA - CENK TOSUN SEZONU KAPATTI



Cenk Tosun'un diz kapağı çıktı. Doktorlar soyunma odasında diz kapağını yerine yerleştirdi ve buz tedavisi yapıldı. Cenk Tosun soyunma odasına giderken gözyaşlarını tutamadı. Erzurum stadının çıkışına gelen bir ambulans Cenk Tosun'u hastaneye götürecek.



Oğuzhan Özyakup: Gerçekten aldığımız 3 puana sevindik ama Cenk soyunma odasında sevinemiyor.



Oğuzhan Özyakup: Erzurum soğuk ama birçok soğuk ülke var. Orada da futbol oynanıyor. Zemin taş gibiydi. Sakatlık riskini inanılmaz arttırıyor. Cenk'e geçmiş olsun. Bugün Cenk'in başına geldi. Yarın başkasının...'



Oğuzhan Özyakup: 'Çok yakın arkadaş olmaktan ziyade bu kimin başına gelse üzülürüz. Erzurum soğuk ama birçok soğuk yer var. Bugün bildiğin taşta oynadık.'



Emrah Başsan: 'Cenk Tosun kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok üzüldüm.'



Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'u Larin, Oğuzhan, Ghezzal ve oyuna sonradan giren Gökhan Töre'nin golleriyle 4-2 yenerek zirvede en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Siyah-beyazlılar, bu hafta kaybeden Galatasaray ile de 8 puanlık farka ulaştı. BB Erzurumspor'un gollerini ise Schwechlen ve Emrah Başsan kaydetti.

