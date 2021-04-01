Mesut Özil'e saldırının cezası belli oldu!

2019 yılının Nisan ayından 2020 Temmuz ayına kadar birçok suça karıştılar. O dönem Arsenal forması giyen Mesut Özil ve Kolesinac'ı soymaya çalışmışlardı. Sead Kolesinac ile Mesut Özil'in lüks saatlerini çalmaya çalışan soyguncular emellerine ulaşamamıştı. Kolesinac'ı bıçakla tehdit eden soyguncular, daha sonra kaçmak zorunda kalmışlardı.