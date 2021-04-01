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Fenerbahçe'den açıklama geldi! Seçimde...!!!

Fenerbahçe, 2021 yılı olağan seçimli genel kurulunda, 28 bin 529 kişinin oy kullanabileceğini açıkladı.

Spor / 01 Nisan 2021 Perşembe 19:23
Fenerbahçe'den açıklama geldi! Seçimde...!!!

Fenerbahçe'nin 2021 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulunda oy kullanacak kişi sayısı belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında 2018 yılında 25 bin 857 olan sayının, 2021 yılında artarak 28 bin 529'a ulaştığı duyuruldu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Yaşadığımız pandemi süreci sebebiyle İçişleri Bakanlığımızca herhangi bir kısıtlama olmaması durumunda 2021 yılı Olağan Genel Kurulumuz, tüzüğümüzce belirlendiği haliyle yapılacaktır.

1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında, kulübümüzün aidat ödeme döneminin sona ermesiyle birlikte, devletimizin ilgili kurumlarınca da alınacak aksi yönde bir karar olmaması halinde, yapılacak Olağan Genel Kurulumuzda oy kullanma hakkına sahip olan üye sayımız belli oldu.

2018 yılında Olağan Genel Kurulumuzda oy kullanma hakkına sahip olan üye sayımız 25 bin 857 iken bu sayı 2021 yılında artarak 28 bin 529 sayısına ulaştı.

10 bin 387 temsilci üyemizden aidatını ödeyen üye sayımız ise 4 bin 387 olarak gerçekleşti.

Demokratik işleyişimizi belirleyen dinamiklerin en başında gelen Genel Kurullarımıza 34.709 kongre üyemizin %82’sine karşılık gelen 28 bin 529 kişinin katılım sağlayabilecek olması ile kulübümüz oy kullanma hakkına sahip olan üye sayısı bakımından en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Üyelerimiz, 5 Nisan 2021 tarihi itibarıyla kulübümüz tarafından ilan edilecek web sitesi üzerinden 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu Hazirun Listesinden sorgulama yapabilecekler.

Yaşanan pandemi sebebiyle Genel Kurulumuzun tüzüğümüzce belirlenen tarihler dışında yapılması ya da ertelenmesi durumunda, oy kullanma hakkına sahip olan üye sayımızda değişiklikler olabileceği hususunu da dikkatlerinize sunar, kongre üyelerimizin en yüksek seviyede katılımları sebebiyle memnuniyetimizi bildirir, teşekkürlerimizi sunarız.

Fenerbahçe

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