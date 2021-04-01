Beyaz Gazete Ana Sayfa

Aziz Yıldırım'dan sert sözler!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Yıldırım, şikeyi Galatasaray'ın Türkiye'ye soktuğunu söyleyerek Fetullah Gülen'in de Galatasaray şampiyonluğu için dua ettiğini hatırlattı.

Spor / 01 Nisan 2021 Perşembe 23:16
Aziz Yıldırım'dan sert sözler!

Fenerbahçe ve Galatasaray camiaları arasındaki şampiyonluk tartışmalarına Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da dahil oldu.

Aspor'a özel bir röportaj veren Yıldırım, çok sert açıklamalarda bulundu.

"BEN FENERBAHÇE'NİN KENDİSİYİM!"

Yıldırım; 'Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. 20 sene hizmet ettim, ederken de neler yaptığımı biliyorsunuz. Fenerbahçe için hapis yattım.

1959 öncesi şampiyonluklar için ben müracaat etmedim sadece hazırlık yaptım. Fenerbahçe şampiyon olduysa TFF bunu tasdik edecektir.' şeklinde konuştu. 

"ŞİKEYİ ÜLKEYE GALATASARAY SOKTU"

Yıldırım, "Bu ülkeye şikeyi sokan takım Galatasaray'dır. Beni mahkemeye verdiler. Söylediklerimde suç olmadığı tescillendi. Deliller burada, ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış." dedi.

"FETULLAH GÜLEN GALATASARAY İÇİN DUA ETTİ"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Galatasaray için dua ettiğini söyleyen Yıldırım "Fettullah Gülen'in kimin şampiyon olması için dua ettiği ortadadır. Kamuoyu biliyor." ifadelerini kullandı.


FenerbahçeGalatasarayAziz Yıldırım

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement