Aziz Yıldırım'dan sert sözler!

Fenerbahçe ve Galatasaray camiaları arasındaki şampiyonluk tartışmalarına Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da dahil oldu.



Aspor'a özel bir röportaj veren Yıldırım, çok sert açıklamalarda bulundu.



"BEN FENERBAHÇE'NİN KENDİSİYİM!"



Yıldırım; 'Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. 20 sene hizmet ettim, ederken de neler yaptığımı biliyorsunuz. Fenerbahçe için hapis yattım.



1959 öncesi şampiyonluklar için ben müracaat etmedim sadece hazırlık yaptım. Fenerbahçe şampiyon olduysa TFF bunu tasdik edecektir.' şeklinde konuştu.



"ŞİKEYİ ÜLKEYE GALATASARAY SOKTU"



Yıldırım, "Bu ülkeye şikeyi sokan takım Galatasaray'dır. Beni mahkemeye verdiler. Söylediklerimde suç olmadığı tescillendi. Deliller burada, ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış." dedi.



"FETULLAH GÜLEN GALATASARAY İÇİN DUA ETTİ"



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Galatasaray için dua ettiğini söyleyen Yıldırım "Fettullah Gülen'in kimin şampiyon olması için dua ettiği ortadadır. Kamuoyu biliyor." ifadelerini kullandı.





