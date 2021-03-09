Beyaz Gazete Ana Sayfa

Mustafa Cengiz'den flaş açıklama!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Galatasaray ile Enerjisa arasında imzalanan kurulum anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Cengiz, stat zeminiyle ilgili kendilerinin ihmalleri olduğun belirterek, "Kovid-19 dönemi yaşandı, yapmalıydık. Teknik heyet önümüze getirmeliydi. Derhal yapardık. Orada bir ihmal var." dedi. Fenerbahçe yöneticisi Baki'nin açıklamalarıyla ilgili de konuşan Cengiz, "Bu açıklamayı eziklik ve kaybetme duygusuna vermek lazım" ifadelerini kullandı.

Spor / 09 Mart 2021 Salı 15:10
Mustafa Cengiz'den flaş açıklama!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Galatasaray ile Enerjisa arasında imzalanan kurulum anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Cengiz, stat zeminiyle ilgili kendilerinin ihmalleri olduğun belirterek, "Kovid-19 dönemi yaşandı, yapmalıydık. Teknik heyet önümüze getirmeliydi. Derhal yapardık. Orada bir ihmal var." dedi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları

Rasim Öztekin'i kaybettik. Şahsen tanırdım, çok severdim. Rasim Öztekin deyince herkesin yüzü gülümserdi. Kuşaklar boyuncu böyle isimler ender gelir. Pardon filmini 2-3 defa izledim. Kendisine rahmet diliyorum.

Bu paneller 20 milyon TL tutacak. Hepsini Enerjisa karşılayacak. Panel olduğu gibi bize devredilecek. Daha iyisi yok herhalde. Daha ne olsun? Efendim çatıyı etkiler mi falan alakası yok. Biz duran yere yapacağız güneş panelini. Ayrıca çatı olayını geçmiş yönetimler yapmadı.

ZEMİN AÇIKLAMASI
Sakın üstünüze alınmayın. Sizin yaptığınız efektif hayırlı-olumlu işler hemen görülmüyor. Bizim yaptığımız stratejik işler. Roma bir gün kurulmadı. Zeminin durumu da geçici. Stratejik bir şey değil. Tabii ki zemin çok önemli. Bizler isteriz ki halı sahadaki gibi oynayalım. Stadın zeminini en iyi tutan kulüpten biriyiz. O karı hatırlıyor musunuz? Kar yağınca hepimiz sevindik ama zemin üzüldü. Bana göre erken açtılar. 8 yıldır yapmalıydık. 3 ay o zeminde oynanmadı. Orada bir ihmal var. İtiraf edeyim. Çamur gibi sahada Kasımpaşa'yı yendik. Çok güzel zeminde Ankaragücü'nü yenildik. Şans, taraftar bir faktör. 2-2 biten maçta karşı takım da çok iyi oynadı. Son dakikalarda 5 gol atabilirdik. Helal olsun Ankaragücü'ne, bizi yendi."

FENERBAHÇE'YE CEVAP
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin yaptığı 'Marcao milletvekili mi, dokunulmazlığı mı var' açıklamasının sorulması üzerine Başkan Cengiz şu yanıtı verdi: "Ben o acizliğe düşmem. Bizim aleyhimize bildiri yayınlanıyor. Hakemi etkilemek için bir şey yapmam. Galatasaray, Türkiye'dir diyoruz. Biz böyle hakemleri etkilemeye çalışmıyoruz. Zırva tevil götürmez. Bu açıklamayı eziklik ve kaybetme duygusuna vermek lazım" yanıtını verdi.

BOYD'UN AÇIKLAMASINA YANIT
Kötü niyetli düşünmüyoruz. Kendi ifadesi. Çok ciddi doğuştan rakip takım taraftarı olabilir. Bu tip tartışmalara girmeyiz. Onun neticeleri hoşumuza gitmese muhatap alamayız.

YABANCI HAKEM KONUSU
Bizim bağırmamız adalet için. Orada haksız olduğumuz bir şey yok. Kimse hakemlerden memnun değil. Tüm kulüpler el birliğiyle, TFF bizim TFF'miz, hakemler bizim insanımız, moralini özgüvenini bitirirsem üst üste daha çok hata yaparlar. Yabancı hakem konusunda hakem sayısı yetersiz kalırsa buna TFF ve MHK karar verir. Türk hakemliğini tehdit edecek bir unsur olmaması kaydıyla. Çok sıkışılırsa, örneğin derbi maçlarda eğer TFF isterse olabilir.

MilletvekiliGalatasarayRasim Öztekin

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement