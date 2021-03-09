Mustafa Cengiz'den flaş açıklama!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Galatasaray ile Enerjisa arasında imzalanan kurulum anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Cengiz, stat zeminiyle ilgili kendilerinin ihmalleri olduğun belirterek, "Kovid-19 dönemi yaşandı, yapmalıydık. Teknik heyet önümüze getirmeliydi. Derhal yapardık. Orada bir ihmal var." dedi.



İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları



Rasim Öztekin'i kaybettik. Şahsen tanırdım, çok severdim. Rasim Öztekin deyince herkesin yüzü gülümserdi. Kuşaklar boyuncu böyle isimler ender gelir. Pardon filmini 2-3 defa izledim. Kendisine rahmet diliyorum.



Bu paneller 20 milyon TL tutacak. Hepsini Enerjisa karşılayacak. Panel olduğu gibi bize devredilecek. Daha iyisi yok herhalde. Daha ne olsun? Efendim çatıyı etkiler mi falan alakası yok. Biz duran yere yapacağız güneş panelini. Ayrıca çatı olayını geçmiş yönetimler yapmadı.



ZEMİN AÇIKLAMASI

Sakın üstünüze alınmayın. Sizin yaptığınız efektif hayırlı-olumlu işler hemen görülmüyor. Bizim yaptığımız stratejik işler. Roma bir gün kurulmadı. Zeminin durumu da geçici. Stratejik bir şey değil. Tabii ki zemin çok önemli. Bizler isteriz ki halı sahadaki gibi oynayalım. Stadın zeminini en iyi tutan kulüpten biriyiz. O karı hatırlıyor musunuz? Kar yağınca hepimiz sevindik ama zemin üzüldü. Bana göre erken açtılar. 8 yıldır yapmalıydık. 3 ay o zeminde oynanmadı. Orada bir ihmal var. İtiraf edeyim. Çamur gibi sahada Kasımpaşa'yı yendik. Çok güzel zeminde Ankaragücü'nü yenildik. Şans, taraftar bir faktör. 2-2 biten maçta karşı takım da çok iyi oynadı. Son dakikalarda 5 gol atabilirdik. Helal olsun Ankaragücü'ne, bizi yendi."



FENERBAHÇE'YE CEVAP

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin yaptığı 'Marcao milletvekili mi, dokunulmazlığı mı var' açıklamasının sorulması üzerine Başkan Cengiz şu yanıtı verdi: "Ben o acizliğe düşmem. Bizim aleyhimize bildiri yayınlanıyor. Hakemi etkilemek için bir şey yapmam. Galatasaray, Türkiye'dir diyoruz. Biz böyle hakemleri etkilemeye çalışmıyoruz. Zırva tevil götürmez. Bu açıklamayı eziklik ve kaybetme duygusuna vermek lazım" yanıtını verdi.



BOYD'UN AÇIKLAMASINA YANIT

Kötü niyetli düşünmüyoruz. Kendi ifadesi. Çok ciddi doğuştan rakip takım taraftarı olabilir. Bu tip tartışmalara girmeyiz. Onun neticeleri hoşumuza gitmese muhatap alamayız.



YABANCI HAKEM KONUSU

Bizim bağırmamız adalet için. Orada haksız olduğumuz bir şey yok. Kimse hakemlerden memnun değil. Tüm kulüpler el birliğiyle, TFF bizim TFF'miz, hakemler bizim insanımız, moralini özgüvenini bitirirsem üst üste daha çok hata yaparlar. Yabancı hakem konusunda hakem sayısı yetersiz kalırsa buna TFF ve MHK karar verir. Türk hakemliğini tehdit edecek bir unsur olmaması kaydıyla. Çok sıkışılırsa, örneğin derbi maçlarda eğer TFF isterse olabilir.