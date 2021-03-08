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Webo'ya ırkçılık yapmıştı! O hakeme şok!

PSG-Başakşehir maçında Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunan Rumen hakem Sebastian Coltescu, Temmuz ayına dek hakemlikten men edildi!

Spor / 08 Mart 2021 Pazartesi 17:44
Webo'ya ırkçılık yapmıştı! O hakeme şok!

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçında yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunan Rumen hakem Sebastian Coltescu sezon sonuna kadar hakemlikten men edildi. UEFA, men sürecinde Rumen hakemin rehabilitasyon kursuna gitmesine de karar verdi.

WEBO'NUN CEZASI DA BELLİ OLDU

Maçta kırmızı kart gören Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştu. UEFA'dan verilen karara göre, sportmenliğe aykırı hareketin, hakem olayından önce gerçekleşmesi sebebiyle Webo'ya 1 maç ceza verildiği de açıklandı.

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