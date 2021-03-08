Fenerbahçe Konya'da kazandı!

Süper Lig'in 29. Haftasında Fenerbahçe zorlu Konyaspor deplasmanından 3 puanla döndü. Kritik maçta hata yapmayan Fenerbahçe ilk yarıda oynadığı baskılı oyunda 3 gol buldu ve maçı 0-3 skorla kazanmayı bildi. Szalai, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmış oldu. Pelkas ise Skubic ile çarpıştı ve sedyeyle sahadan çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.



PELKAS'IN SON DURUMU NEDİR?



Ahmet Selim Kul: Pelkas buraya geldiğinde bilinci açıktı. Boyun ve kafa bölgesi için MR çekiliyor. Tedbir amaçlı testler yapılıyor. Şu an için korkulacak bir şey yok gibi görünüyor. Fenerbahçeli yönetimi de maç biter bitmez hastaneye geldi.

