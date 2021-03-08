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Emin Adanur Bursaspor Başkan adayı oldu!

İş adamı Emin Adanur Bursaspor Kulübü başkan adaylığını açıkladı.

Spor / 08 Mart 2021 Pazartesi 17:02
Emin Adanur Bursaspor Başkan adayı oldu!

Türkiye'nin tanınmış iş adamlarından Emin Adanur Bursaspor Kulübü'ne başkan adayı olduğunu açıkladı.

İşte adaylığını sosyal medyadan duyuran Adanur'un açıklaması

Bursaspor’un son yıllarda yaşadıkları hepimizi derinden üzmektedir.

Bilindiği gibi mayıs ayında Olağan Genel Kurul heyecanı yaşanacak. Bursaspor’u tekrar ayağa kaldırabilmek, bu takımı sevenlerin yüzünü güldürebilmek için başkanlığa talip olduğumu açıklamak istiyorum.

Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ancak tüzükteki başkanlık kriterleri buna müsaade etmiyor. Adaylığımız için tüzük değişikliğine ihtiyacımız var.

Yönetim olarak ‘40 MİLYON TL’ katkı koyacağımızı belirtmek istiyorum. Bursaspor bugüne kadar reklamının peşinde koşanlardan, kulüpten daha çok kendini düşünenlerden çok çekti. Biz önce Bursaspor’u düşüneceğiz, katkı sağlayacağız ki, şehir de bizlere güvensin, takıma inansın.

Şunu da açık yüreklilikle belirtmek istiyorum. Bursaspor camiasının bir bütün olmaya ihtiyacı var. Kavgalardan, çekişmelerden çok çektik. Adaylığımın kabul edilmesi durumunda bile 40 milyon TL’nin üzerinde destek vadeden bir başka liste çıkarsa adaylıktan çekilmeye ve kendilerini büyük Bursaspor'umuzun geleceği için maddi manevi desteklemeye de hazırım.

Bursaspor

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