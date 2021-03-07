Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu paylaşımı

Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktörlük görevinden ayrılacağı, Samandıra'daki eşyalarını topladığı iddia edilmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü, bu iddiaları yalanladı. Fenerbahçe resmi hesabı Emre Belözoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak 'Sonuna kadar Fenerbahçe' notunu düştü.
Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu hakkında çıkan haberlerin gerçek olmadığına ilişkin flaş bir paylaşım yapıldı. Fenerbahçe Twitter hesabından yapılan paylaşımda Emre Belözoğlu'nun fotoğrafı paylaşılarak 'Sonuna kadar Fenerbahçe' notu düşüldü. Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında Emre Belözoğlu'nun istifa edeceği, Ali Koç'un Belözoğlu'nu bu kararından vazgeçirmeye çalıştığı ifade edilmişti.
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu hakkında çıkan bu iddiaları yalanladı ve Sportif Direktör Belözoğlu'nun görevinin başında olduğunu duyurdu.
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