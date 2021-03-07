Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu paylaşımı

Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktörlük görevinden ayrılacağı, Samandıra'daki eşyalarını topladığı iddia edilmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü, bu iddiaları yalanladı. Fenerbahçe resmi hesabı Emre Belözoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak 'Sonuna kadar Fenerbahçe' notunu düştü.

Spor / 07 Mart 2021 Pazar 11:20
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu paylaşımı

Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu hakkında çıkan haberlerin gerçek olmadığına ilişkin flaş bir paylaşım yapıldı. Fenerbahçe Twitter hesabından yapılan paylaşımda Emre Belözoğlu'nun fotoğrafı paylaşılarak 'Sonuna kadar Fenerbahçe' notu düşüldü. Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında Emre Belözoğlu'nun istifa edeceği, Ali Koç'un Belözoğlu'nu bu kararından vazgeçirmeye çalıştığı ifade edilmişti.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu hakkında çıkan bu iddiaları yalanladı ve Sportif Direktör Belözoğlu'nun görevinin başında olduğunu duyurdu.

İŞTE O PAYLAŞIM!



Emre BelözoğluFenerbahçe

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar