Fenerbahçe'de kritik karar!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı dolu dizgin devam ediyor. Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil yerine kim oynayacak? Erol Bulut, bu maçta Mert Hakan Yandaş'ı mı yoksa İrfan Can Kahveci'yi mi tercih edecek? Sabah Gazetesi'nin deneyimli muhabiri Volkan Demir, sarı lacivertlilerdeki son dakika gelişmelerini aktardı.



SON DAKİKA: İRFAN CAN KAHVECİ İLK 11'DE SAHAYA ÇIKIYOR!



Devre arasında Galatasaray ile girdiği transfer yarışını kazanan Fenerbahçe milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi transfer etmişti. Sarı lacivertlilerde sakatlığı nedneiyle bir süre sahalardan uzak kalan İrfan Can, Antalyaspor maçında Mesut Özil'in yerine oyuna girmişti.



Milli futbolcu İrfan Can, Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. A Spor canlı yayınında son dakika haberini paylaşan Volkan Demir, İrfan Can'ın ilk 11'de olacağını ifade etti. Mert Hakan Yandaş'ın ise yedek olması tahmin ediliyor.



LUİZ GUSTAVO KADRODA OLACAK MI?



Hatayspor maçında sakatlandıktan sonra ilk kez bu hafta içi takımla birlikte çalışmalara katılan Luiz Gustavo, Konyaspor kafilesinde olacak. Konyaspor kadrosunda olacak yıldız oyuncunun maça kulübede başlaması bekleniyor.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut, Konyaspor maçı sonrasında Caner Erkin'in durumunu değerlendirmeye alacak. Tecrübeli sol bek, Göztepe maçında teknik direktöre yönelik söz ve hareketleri nedeniyle disiplin cezasına çarptırılmış ve Trabzon'a götürülmemişti.



ÖZ ELEŞTİRİ YAPTI!



Caner ayrıca hafta boyunca antrenmanlara alınmadı. Çalışmalarını bireysel sürdüren tecrübeli yıldızdan öz eleştiri yapması istendi. Konyaspor maçının ardından nihai kararın verileceği öğrenildi.



Caner Erkin'in, yaptığı hareketlerden pişman olduğu ve Erol Bulut'tan özür dileyeceği gelen bilgiler arasında. Deneyimli oyuncunun özür dilemesi halinde yeniden takıma katılmasına izin çıkacak. Böylelikle Caner'in cezası sona ermiş olacak.



32 yaşındaki futbolcunun yarın Konyaspor maçında da görev almayacağı, sonrasında ise antrenmanlara katılarak teknik adamdan forma bekleyeceği kaydedildi.