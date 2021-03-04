Fenerbahçe yine fırsat tepti!

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Antalyaspor Tisserand'ın hatası sonucu 12. dakikada Fredy ile öne geçti. Fenerbahçe'nin eşitlik sayısı 83. dakikada Enner Valencia'dan geldi.



Fredy'nin golü, Antalyaspor'un ligdeki bininci golü olarak tarihe geçti.



Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Mesut'un yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci ise Sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.



Fenerbahçe'de 87. dakikada Cisse'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.



Maçın uzatma dakikalarında hakem Ümit Öztürk, Pelkas ile Veysel Sarı pozisyonunda penaltı noktasını işaret etti. VAR'dan gelen izleme uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Öztürk, kararını iptal etti.



90+9'da ise Podolski net bir gol pozisyonundan yararlanamadı.



Maçın son düdüğünün ardından kulübelerin orada yaşanan gerginlikte Antalyaspor kalecisi Boffin kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından Kadıköy'deki son 3 lig maçından da galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe puanını 55'e çıkardı. Ligdeki yenilmezlik serisi 12 maça çıkan Antalyaspor ise 35 puana yükseldi.