Beyaz Gazete Ana Sayfa

TFF'den dikkat çeken VAR kararı!

Az önce gelen son dakika bilgisine göre 2022-2023 sezonundan itibaren TFF 1. Lig'de de VAR uygulanacak. TFF, bu kararı resmi internet sitesinden duyurdu. Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin 1. Lig'de de uygulanması konusunda karar verdi. TFF 1. Lig'deki teknik adamlar ve oyuncular da VAR sisteminin gelmesini istiyordu.

Spor / 31 Mart 2021 Çarşamba 11:51
TFF'den dikkat çeken VAR kararı!

TFF, 2022-23 sezonundan itibaren VAR sisteminin 1. Lig'de de uygulanmasına karar verdi. Resmi açıklama da Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapıldı. TFF 1. Lig'de görev alan teknik direktörler ve futbolcular da tıpkı Süper Lig'deki gibi VAR sisteminin getirilmesi konusuna görüşlerini paylaşmıştı. TFF tarafından yapılan açıklamada hazlıkların kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 30 Mart 2021 Salı günü yaptığı toplantıda TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin uygulanmasına karar verdi.

İşte TFF'den yapılan VAR açıklaması...

'FIFA ile protokol imzalayacak olan TFF Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan TFF VAR Merkezi ve TFF 1. Lig maçlarına ev sahipliği yapacak stadyumlardaki fiziki ve teknolojik altyapı çalışmaları, VAR, AVAR ve operatör kadroları gibi protokolde yer alan tüm konularda hazırlıkların eksiksiz olarak yapılması amacıyla uygulamanın bir sonraki sezon başlamasını karara bağladı.

Türkiye böylece Süper Lig ve TFF 1. Lig olmak üzere en üst iki ligde VAR uygulanan Avrupa'nın sayılı ülkeleri arasında yer alacak.

2018-2019 sezonuyla birlikte Süper Lig'de hayata geçirilen VAR, ülkemizde Süper Kupa'nın yanı sıra TFF 1. Lig Play-Off maçları ile Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turdan itibaren uygulanıyor.

FIFA'nın 2018 Dünya Kupası'nda kullanmasıyla tüm dünyada yayılan VAR, Türkiye'de ilk kez online olarak resmi maçlarda 2017-2018 sezonu 1. Lig Play-Off yarı finalleri ve Play-Off finalinde uygulanmıştı.'

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement