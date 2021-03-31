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Ozan Tufan dünya evine girdi!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Rojin Haspolat düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Spor / 31 Mart 2021 Çarşamba 18:41
Ozan Tufan dünya evine girdi!

29 Eylül 2020 yılında nişanlanan Ozan Tufan ile Rojin Haspolat çifti, aradan geçen sürenin ardından hayatlarını birleştirme kararı almıştı.

Dün akşam Letonya'ya karşı milli formayı giyen 26 yaşındaki oyuncu, bekar olarak son kez sahaya çıktı.

OZAN VE ROJİN DÜNYA EVİNE GİRDİ

Ozan bugün ise, Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek törenle Rojin Haspolat ile dünyaevine girdi.

Düğüne Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü de katıldı.



ALYANSLAR FENERBAHÇE'DEN

Öte yandan Ozan Tufan'a kulübü Fenerbahçe'den anlamlı bir jest geldi.

Tufan, sarı-lacivertli kulübün yüzük jestini Instagram hesabından paylaştı.

Yıldız oyuncu teşekkür ettiği paylaşımında, '19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin. Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler @Fenerbahçe' ifadelerini kullandı.




Emre BelözoğluFenerbahçe

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