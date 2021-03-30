Türkiye-Letonya! Maçta 5. gol!

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında sahasında Letonya'yı konuk edecek. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
LETONYA: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Savalnieks, Ikaunieks, Ciganisk, Uldrikis
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEM: Daniel Stefanski
SAAT: 21:45
YAYIN: TRT Spor
SKOR
TÜRKİYE 3-2 LETONYA