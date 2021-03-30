Türkiye Letonya maçında kazanan çıkmadı!

2022 Dünya Kupası elemelerine iki muhteşem galibiyetle başlayan A Milli Takımımız, 3. maçında Letonya'ya karşı adeta fırsatı tepti. Maçın henüz 2.dakikasında öne geçen daha iki kez iki farklı avantaj yakalayan Ay-Yıldızlılar, bu avantajını koruyamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Letonya karşısında galibiyet alamama serisi de 6 maça çıkmış oldu