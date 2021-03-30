Mustafa Cengiz istifa etti!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş istifa kararı. Son dakika haberine göre, sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti. Birliğin, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği yere dönüştüğünü belirten Cengiz, yönetim kurulu toplantılarına katılmayacağını ifade etti.