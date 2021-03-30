Milli takıma çağrıldı! Sevinçten havalara uçtu!

Göztepe'nin resmi Twitter hesabından Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı anın görüntüsünü paylaşıldı. 27 yaşındaki Alpaslan Öztürk'ün sevinci sosyal medyada beğeni topladı.



HAVALARA UÇTU



Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu Alpaslan Öztürk, Şenol Güneş tarafından Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrıldı. Daveti kulüp binasında alan Alpaslan Öztürk'ün sevinci güvenlik kameralarına yansıdı.



Sevinçten adeta havalara uçan Alpaslan Öztürk'ün görüntüsü sosyal medyada ses getirdi.



ŞENOL GÜNEŞ DUYURDU



Basın toplantısında milli takımı değerlendiren Şenol Güneş, yeni oyuncuları da açıkladı.Önemli açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, 'İlk kadroya davet ettiğimiz kadrodan şu anda 8 futbolcumuz yok. Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan'ı Milli Takım kadrosuna aldık.' şeklinde konuştu.







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