Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu!

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından kalan 10 haftada takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun yurt dışından gelecek olan yardımcısı belli oldu. Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcısı, Erdinç Sözer olacak.



Erdinç Sözer kimdir?



1968 yılında Türkiye'de doğan Erdinç Sözer, antrenörlük kariyerine 2003 yılında Almanya'nın Darmstadt U19 takımında başladı. Kariyeri boyunca Alman teknik adam Bruno Labbadia'nın yardımcısı olarak çalışan Erdinç Sözer, son olarak Hertha Berlin'de yine Labbadia'nın yardımcısı olacak görev alıyordu.