Burak Yılmaz golden sonra kameralara ne dedi?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2'de 2 yapan A Milli Takım, üçüncü maçta Letonya'yı konuk etti. Ay-yıldızlılar 52. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 3-1 öne geçti.







"OKAN ABİ ÇOK MUTLU OL..."



Arkadaşlarıyla golün sevincini yaşayan Burak, saha kenarı kamerasına dooğru ilerledi ve "Okan abi çok mutlu ol çok" sözlerini sarf etti.