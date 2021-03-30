Burak Yılmaz golden sonra kameralara ne dedi?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takım'ımız Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar'ın 3. golünü atan Burak Yılmaz'ın sözleri ise gündem oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2'de 2 yapan A Milli Takım, üçüncü maçta Letonya'yı konuk etti. Ay-yıldızlılar 52. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 3-1 öne geçti.
"OKAN ABİ ÇOK MUTLU OL..."
Arkadaşlarıyla golün sevincini yaşayan Burak, saha kenarı kamerasına dooğru ilerledi ve "Okan abi çok mutlu ol çok" sözlerini sarf etti.