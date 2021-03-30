Bir takımdan daha TFF'ye şampiyonluk başvurusu!

Ankara Demirspor, 1947'de elde edilen şampiyonluğun kabul edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.





İşte Kulüpten Yapılan Açıklama:



Bir asra yaklaşan tarihiyle Türkiye Futbolunda önemli bir yere sahip olan, Türk Futbolunun gelişmesi için emek veren Ankara Demirspor; tarihine ve taraftarına karşı olan sorumluluğunu yerine getirerek, 1947 yılında elde edilen Türkiye Şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF'ye başvurusunu gerçekleştirdi.

Taraftarımıza saygı ile duyurulur.