Fatih Terim'i çıldırtan pozisyon!

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada Galatasaraylı Mostafa Mohamed, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.



VAR'A GİDİLMEDİ



Hakem Halil Umut Meler'in dirsek attığını belirttiği Mısırlı futbolcu Mohamed uzun süre sahada kaldı ve pozisyonun izlenmesini bekledi.



Ancak Meler VAR'dan herhangi bir uyarı almadı.







TERİM VE EKİBİ ÇILDIRDI



Mohamed'in kart gördüğü pozisyonun tekrar izlenmesini isteyen sarı kırmızılıların teknik heyeti Meler'in VAR'dan uyarı almaması sonrasında isyan etti. Fatih Terim ve ekibi sonrasındaki pozisyonda hakemleri alkışla protesto etti.