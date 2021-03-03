Aslan'ın 8 maçlık serisi sona erdi!

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Son 8 lig maçından galibiyetle ayrılan ve averajla lider durumda bulunan Sarı-Kırmızılı ekibin serisi Başkent'te son buldu. Ankaragücü'nün 45+1'de İbrahim ve 55'te Saba ile bulduğu gollere Galatasaray, 90+2'de Kerem Aktürkoğlu ile yanıt verdi. Sahadan 2-1 galip ayrılan Ankaragücü, 6 maç sonra 3 puan sevinci yaşadı, puanını 23'e yükselterek nefes aldı.



8 maç sonra kaybeden Galatasaray ise averajla Beşiktaş'ın önünde liderliğini sürdürdü. Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 57'de direkt kırmızı kart gördü. Mısırlı forvetin en az 2 maç ceza alması bekleniyor. Galatasaray, 29. hafta maçında Sivasspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise Karagümrük deplasmanına gidecek.