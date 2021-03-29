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TFF duyurdu! Türkiye Letonya maçına seyirci...!!!

Türkiye Futbol Federasyonu, 30 Mart Salı günü Letonya ile oynanacak Türkiye-Letenya maçıyla ilgili yeni kararını duyurdu. Yapılan açıklamada maça seyirci alınmasının uygun bulunmadığını açıklandı.

Spor / 29 Mart 2021 Pazartesi 18:29
TFF duyurdu! Türkiye Letonya maçına seyirci...!!!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Türkiye ile Letonya arasındaki karşılaşmanın seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlenmiş ve 'Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek. Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlendi.' şeklinde resmi bir duyuru yapılmıştı.

Daha sonra TFF Sağlık Kurulu ile yapılan değerlendirmede seyircili maç oynanmaması konusunda görüş birliğine varıldı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayla ilgili TFF Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır.

Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.

TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır.'

Letonya

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