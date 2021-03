Şenol Güneş: 3 yeni oyuncu aldım!

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya'yı konuk edecek A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.



Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:



2 müsabaka yaptık. Düşündüğümüzden iyi sonuçlar geldi. 2 maçta 6 puan büyük avantaj ama daha oynanacak çok maç var. 10 adımın 2 adımını attık. Zor 2 maçtan çıkmış olmak büyük avantaj.



Maçın koşulları ne olursa olsun mutlaka kazanmak istiyoruz. Rakibe yönelik tamamen farklı bir oyun tarzıyla maça çıkacağız. Sert bir takımla oynayacağız. Oyuncuların yeteneklerine ve karakterlerine güveniyorum. Keşke kolay olsa da farka giderek 3 puana ulaşsak.



Hücum yapmak savunma yapmaktan daha zordur. Dolayısıyla daha fazla hücum yapmamız gerekiyor. Karşımızda dirençli bir takım olacak. Kaybediyorlar ama zor kaybeden bir takım. Her şeye hazır olmak durumundayız.



HEDEFİMİZ VE HAYALİMİZ BELLİ



Hedefimiz ve hayalimiz belli. Beklentilerin de büyüdüğünü görüyorum. Bu bizi daha çok sorumluluk altına itiyor. Hollanda ve Norveç'e karşı puan avantajımız var, kalan maçları kazanmamız da bize büyük avantaj sağlar.



3 YENİ OYUNCU ALDIM



İlk kadroya davet ettiğimiz kadrodan şu anda 8 futbolcumuz yok. Milli Takım'a 3 tane yeni oyuncu alıyorum. Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı, Altınordu'dan Enis Destan'ı Milli Takım'a aldık. Yeni oyuncularımız olacak. Bazı arkadaşlarımız takımdan ayrılacak. Bu yolda çıkan zorlukları birlikte aşacağız. Herkes oynamak istiyor. Bu güzel bir şey. Çıkarabileceğimiz en iyi kadroyla sahaya çıkacağız.



Türkiye hoca da üretir, futbolcu da üretir. Yeterli zaman verilirse, kavga etmeden tartışılırsa her şey olur.



Bu takımı tek başıma iyi hale getirmedim. Ben medyayla çok iç içe oldum. Zaman zaman bazı arkadaşlarımız kadro dışı kaldılar ama anlayış gösterdiler. Bir takım ortaya çıkıyorsa Türkiye'deki kulüplerde, kulüp içi kulüp dışı herkesin emeği oluyor.



Bir sistem oturtmalıyız. O zaman kişilere takılmayız. Sistem kalır kişiler gider. Kişileri değil kulüpleri büyütmek lazım.