A Milli takımda koronavirüs paniği!

Gelen son dakika haberine göre, A Millilerde 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Yarın, Letonya maçı için yapılacak testin ardından oyuncuların durumunun netlik kazanacağı öğrenildi. İşte detaylar...
A Millilerde 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
İspanya'nın Malaga kentinde oynanan maçın ardından İstanbul'a dönen ay-yıldızlı ekibe Kovid-19 testi yapıldı. Semptomu olmayan 3 oyuncunu test sonucu pozitif çıktı.Yarın, Letonya maçı için yapılacak testin ardından oyuncuların durumu netlik kazanacak. Test sonuclarını tekrar pozitif çıkması halinde 3 futbolcu milli takım kadrosundan çıkartılacak.