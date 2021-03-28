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TFF'den milli maç için seyirci kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Letonya maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yüzde 15 kapasitesinde seyirci alınacağını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ile HES kodunun zorunlu olacağı belirtildi.

Spor / 28 Mart 2021 Pazar 16:37
TFF'den milli maç için seyirci kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımımız'ın Letonya ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı maça yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada "30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır." sözleri kullanıldı.

76.761 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye - Letonya maçını 11.514 taraftar seyredecek.

HES KODU ZORUNLU OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ile HES kodunun zorunlu olacağı belirtildi.

Letonya

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