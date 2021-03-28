Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe!

Bu sezon sonunda seçime gidecek olan Galatasaray yönetiminde 3+2 yıllığına sözleşme imzalayan teknik direktör Fatih Terim 'in hangi yönetim gelirse gelsin devam edeceği öğrenildi. Bu kapsam iç transfere yönelen tecrübeli teknik adam yollarını ayıracağı isimleri belirledi.

İlk yolcu Belhanda

Sezon sonunda takımda sözleşmesi bitecek olan oyuncular ile birlikte mukavelesi devam eden isimlerle de yolları ayırmanın planlarını yapan Galatasaray 'da yönetim, ilk önce Belhanda ile yolları ayırmıştı. Belhanda, Sivasspor maçı sonrasında yönetimi saha zemininin kötü olmasından dolayı eleştirmişti.

Belhanda'dan sonra Feghouli

Bu gelişmelerin hemen ardından Terim'in yeni sezon maaş yükünün fazla olması nedeniyle devam etmeyeceği isimlerin başında gelen Feghouli ile de yolların ayrılacağı iddia edildi. Yıldız oyuncunun 2022'e kadar sözleşmesi bulunuyor ancak yönetim gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi

Emre Akbaba'ya sürpriz telefon

Galatasaray 'a Alanyaspor 'dan transfer olan ve istenilen performansa bir türlü ulaşamayan Emre Akbaba da ayrılacak isimler arasında. Sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncuya Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan yeni sezon için telefon geldi. Emre'nin yeni sezonda yüksek ihtimalle Trabzonspor forması giyeceği öğrenildi.

Muslera geldi Fatih ayrılıyor

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sonrası 8 ay forma giyemeyen Muslera müthiş bir geri dönüş yapıp kaleyi geri almıştı. Sarı kırmızılılar sezonun ilk yarısında Uruguaylı'nın yokluğunda Kasımpaşa'dan transfer ettiği Fatih Öztürk'ü transfer etmişti ancak FAtih'in kötü performansı sonunu getirdi. Sezonunda takımdan ayrılacak isimlerin arasında tecrübeli file bekçisi de yer alıyor.

Babel yeniden listede

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde şampiyonluk yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergileyen futbolcu, Galatasaray 'da bir türlü bekleneni veremedi. Geçtiğimiz sezon ülkesinin Ajax takımına kiralanan oyuncu, orada da bekleneni veremeyince yeniden Galatasaray 'ın yolunu tutmuştu. Sarı Kırmızılıların gelecek sezon planları arasında yer almayan futbolcu için sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Şener'e sürpriz talip

Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde Galatasaray 'a transfer olan Şener Özbayraklı'nın da sözleşmesi sona eriyor. İstenilen performansı gösteremeyen ve Yedlin'in de transfer edilmesiyle forma şansı bulamayacak olan milli oyuncunun şimdiden talibi çıktı. Bu sezon TFF 1. Lig'de fırtına gibi eden Giresunspor tecrübeli sağ bek oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Etebo da yolcu

Galatasaray 'da bekleneni veremeyen isimlerden biri olan Etebo da sezon sonunda Sarı Kırmızılı formaya veda edecek isimler arasında yer alıyor. Stoke City'den kiralanan futbolcu, sezon başında 675 Bin € kiralama ücreti ile takıma katılmıştı. Belhanda'nın gidişinden sonra forma şansı bulsa da Terim orta sahada Taylan Antalyalı ve Gedson Fernandes'i tercih ediyor.

Linnes ezeli rakibe

Uzun yıllardır Galatasaray forması terleten Norveçli bek oyuncusu Martin Linnes'e de yol göründü. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren yıldız ile devam etmeme kararı alındı. Hem sol hem sağ bekte forma giyebilen tecrübeli oyuncu Türkiye'den ayrılmak istemediği için menajeri Trabzonspor 'a önerdiği gündeme gelmişti. Bedelsiz olarak transfer olacak olan 29 yaşındaki futbolcuya bordo mavili ekip sıcak bakıyor.

2 yıl sonra ayrılıyor