Dünya basınından Türkiye'ye övgü !

Hollanda maçı sonrasında Türkiye'ye övgü yağmuru gelirken Norveç maçının ardından sosyal medya da çalkalandı. Avrupa'nın iki ünlü futbol ekolünü aynı hafta içinde farklı skorlarla deviren Ay-yıldızlı oyuncularımıza önde gelen futbol yazarları ve yorumcuları tebriklerini sosyal medya hesabından gösterirken bu yaz düzenlenecek EURO 2020 için de Türkiye'nin artık şampiyonluk adayları arasına yazılması en çok öne çıkan başlıklardandı.



'HARİKA GÖRÜNÜYORLAR'



İşte öne çıkan yorumlar: 'Türkiye bu yaz bir sürpriz yapabilir. Takımları çok ilginç ve homojen', 'Türkiye, Norveç'i vuruyor, tüm dünya izliyor', 'Türkiye'nin EURO 2021'i kazanması olası. Harika görünüyorlar', 'Türkiye, Norveç ve Hollanda kötü olmamasına rağmen 7 gol attılar. İtalya, Galler ve İsviçre onlar için iyi grup.'





