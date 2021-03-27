Türkiye, Norveç karşısında 2'de 2 peşinde! Maçta ikinci golü de bulduk

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç ile karşılaşıyor. A Milli Takımımız 4. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti. İlk maçında Hollanda'yı Burak Yılmaz (3) ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle deviren Ay-Yıldızlılarımız, Norveç'i de geçerek grupta 2'de 2 yapmak istiyor. İspanya'nın Malaga şehrinde saat 20.00'de başlayan maç TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Zorlu karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Norveç-Türkiye maçından son dakika gelişmeleri, mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye-Norveç maçı oynanıyor. Türkiye gruptaki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç ise Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti. Ay-Yıldızlılarımız, zorlu Norveç sınavından da galip ayrılarak grupta 2'de 2 yapmak istiyor. Grubun diğer maçında Hollanda ile Letonya karşılaşıyor.
NORVEÇ 0 - 2 TÜRKİYE (İlk yarı oynanıyor)
4' OZAN TUFAN | Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan içeriye doğru çevirdiği topa arka direkte Ozan gelişine vurdu ve A Millilerimizi 1-0 öne geçiren isim oldu.
11' SORLOTH OFSAYT | Norveç'te Sörloth'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.
25' SORTLOTH DİREK | Norveç atağında Alexander Sörloth'un vuruşu direkten döndü.
28' ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ | Yusuf Yazıcı'nın kornerden kullandığı ortaya müthiş yükselen Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.