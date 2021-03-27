Türkiye, Norveç karşısında 2'de 2 peşinde! Maçta ikinci golü de bulduk

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye-Norveç maçı oynanıyor. Türkiye gruptaki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç ise Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti. Ay-Yıldızlılarımız, zorlu Norveç sınavından da galip ayrılarak grupta 2'de 2 yapmak istiyor. Grubun diğer maçında Hollanda ile Letonya karşılaşıyor.



NORVEÇ 0 - 2 TÜRKİYE (İlk yarı oynanıyor)



4' OZAN TUFAN | Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan içeriye doğru çevirdiği topa arka direkte Ozan gelişine vurdu ve A Millilerimizi 1-0 öne geçiren isim oldu.

11' SORLOTH OFSAYT | Norveç'te Sörloth'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.

25' SORTLOTH DİREK | Norveç atağında Alexander Sörloth'un vuruşu direkten döndü.

28' ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ | Yusuf Yazıcı'nın kornerden kullandığı ortaya müthiş yükselen Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.