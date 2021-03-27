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Norveç-Türkiye ilk 11'ler belli oldu!

Dünya Kupası Elemeleri’ne Hollanda galibiyetiyle başlayan A Milli Takımımız, grubun ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Spor / 27 Mart 2021 Cumartesi 19:51
Norveç-Türkiye ilk 11'ler belli oldu!

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında bugün İspanya’da Norveç ile karşı karşıya gelecek. Oslo’daki Ullevaal Stadı’ndaki oynanması planlanan maç, koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya’nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı’na alınmıştı.

Saat 20.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul’da Hollanda’yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık’ı 3-0 yenmişti. Ay-yıldızlı ekibimiz, Norveç’i de yenerek grupta 2’de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Diğer yandan A Milli Takım’da hastalanan Zeki Çelik kadrodan çıkarılırken, Ozan Kabak’ın durumu ise bugün belli olacak. Grubun diğer maçlarında ise saat 17.00’de Karadağ-Cebelitarık, saat 20.00’de ise Hollanda-Letonya karşı karşıya gelecek.

İlk 11'ler
Norveç: Jarstein- Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjö, Elyounoussi, Odegaard, Haaland, Sörloth
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

Norveç

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