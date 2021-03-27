Norveç'e İspanya'da Türk lokumu! Ozan Tufan maça damga vurdu

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç'i Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle 3-0 mağlup etti. Hollanda'dan sonra Norveç'i de deviren Ay-Yıldızlılarımız grupta 2'de 2 yaptı. Türkiye'nin bir sonraki maçı Salı günü Letonya ile olacak.



Maça çok iyi başlayan A Milli Takımımız henüz 4. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan içeriye doğru çevirdiği topta Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 11'de Sörloth'un golü ofsayt gerekçesiyle kazanmazken, 28. dakikada yine Yusuf'un asistinde müthiş yükselen Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla durumu 2-0'a getirdi.



OZAN TUFAN'DAN FÜZE



İlk yarı bu skorla biterken, Ay-Yıldızlılarımız ikinci devrede de sahada müthiş bir mücadele verdi. 59'da Ozan Tufan uzak mesafeden mükemmel bir vuruşla kaleciyi avladı ve skoru 3-0'a getirdi.



NORVEÇ 10 KİŞİ KALDI



Çağlar Söyüncü ve Uğurcan Çakır'ın müthiş müdahaleleri ile gol çabaları sonuç vermeyen Norveç'te dakikalar ilerledikçe sinirler gerildi. 80'de Thorstvedt, Caner Erkin'e yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Türkiye sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. 2'de 2 yapan Ay-Yıldızlılarımız grupta liderliğe yükseldi. A Milli Takımımız gruptaki üçüncü maçında 30 Mart Salı günü Letonya ile karşılaşacak.



NORVEÇ 0 - 3 TÜRKİYE



4, 59' Ozan Tufan, 28' Çağlar Söyüncü



MAÇTAN POZİSYONLAR

4' GOL OZAN | Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan içeriye doğru çevirdiği topa arka direkte Ozan gelişine vurdu ve A Millilerimizi 1-0 öne geçiren isim oldu.

11' Norveç'te Sörloth'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.

25' Norveç atağında Alexander Sörloth'un vuruşu direkten döndü.

28' GOL ÇAĞLAR | Yusuf Yazıcı'nın kornerden kullandığı ortaya müthiş yükselen Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.

35' Norveç etkili geldi, Elyounoussi'nin şutu direğin dibinden auta gitti.

43' Yusuf Yazıcı mükemmel şekilde rakibini geçti ancak vuruşunda golü bulamadı.

59' GOL OZAN | Ozan Tufan uzak mesafeden mükemmel şutunda durumu 3-0'a getirdi.

66' Haaland'ın ceza sahası içinden çektiği şutu Çağlar Söyüncü müthiş karşıladı ve gole izin vermedi.

78' Odegaard'ın vuruşunda köşeye nefis uzanan Uğurcan Çakır golü önledi.

80' KIRMIZI KART | Norveç'te Thorstvedt, Caner Erkin'e yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.