F.Bahçe'de testi pozitif çıkan futbolcu belli oldu!

Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, Menemenspor'dan öğrencisi Mert Hakan Yandaş'ın performansını değerlendirdi ve yıldız futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.



Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Suat Kaya, "Mert Hakan Yandaş; çok yönlü, kendisini sürekli yetiştiren, hedefleri olan ve kolektif futbolu benimseyen bir oyuncu. Mert Hakan inşallah Fenerbahçe'de başarılı olur. Fenerbahçe'de bir hoca değişimi de yaşandı umarım bu değişim Mert Hakan'ı olumlu yönde etkiler. Mert Hakan Yandaş'a geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. 4-5 tane takım arkadaşı ile koronavirüse yakalanmış. Büyük kızım sağlıkçı olduğu için haberi ondan almıştım çok üzüldüm. İnşallah Mert Hakan en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve tekrar sahalara döner." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'de 5'i futbolcu, 2 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.