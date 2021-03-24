Ronaldo'nun rekorunu kırdı geçti!

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk etti.



Milliler, ilk yarıyı Burak Yılmaz'ın kaydettiği 2 golle 2-0 önde tamamladı.



2. yarıda enfes bir frikik atan Burak Yılmaz, kariyerinde Hollanda'ya karşı 5. golünü atarken Ronaldo'nun rekorunu da egale etti.