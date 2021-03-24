Milli takımdan müthiş açılış!

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında Hollanda'yı adeta gol düellosu şeklinde geçen maçta 4-2 yendi. 80 milyonun desteğiyle sahaya çıkacak olan Ay-Yıldızlılar'da Burak Yılmaz yaptığı hat-trick ile adeta şov yaptı.



A Milli Takım tarihinde ilk kez Hollanda karşısında 4 gol atarken diğer golümüz Hakan Çalhanoğlu attı



A Milli Takım, Euro 2016 elemelerinde Hollanda'yı Konya'da 3-0 yenmişti, bu kez İstanbul'da 4-2'lik skorla mağlup etti

