Milli takımdan müthiş açılış!

A Milli Takım, Hollanda karşısında 4-2 ile tarihi bir galibiyet aldı. EURO 2020 vizesi alarak tüm Türkiye'yi gururlandıran Şenol Güneş ve öğrencileri, 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri ilk maçında Hollanda'yı Burak Yılmaz'ın şovu ile geçti. Burak Yılmaz hat-trick yaparken Hakan Çalhanoğlu diğer golü kaydeden isim oldu
A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında Hollanda'yı adeta gol düellosu şeklinde geçen maçta 4-2 yendi. 80 milyonun desteğiyle sahaya çıkacak olan Ay-Yıldızlılar'da Burak Yılmaz yaptığı hat-trick ile adeta şov yaptı.
A Milli Takım tarihinde ilk kez Hollanda karşısında 4 gol atarken diğer golümüz Hakan Çalhanoğlu attı
A Milli Takım, Euro 2016 elemelerinde Hollanda'yı Konya'da 3-0 yenmişti, bu kez İstanbul'da 4-2'lik skorla mağlup etti